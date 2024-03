Cerro Maggiore | controlli al multisala dopo la rapina | denunciati due minorenni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Milano), 7 marzo 2024 - Carabinieri in azione aldieffettuatilache ha visto protagonisti alcuniche erano entrati in azione con minacce nei confronti di alcuni ragazzi costretti a prelevare soldi al bancomat. In questo caso i militari hanno fatto visita alla struttura che sorge di via Turati, già teatro di episodi di microcriminalità. I carabinieri hanno fermato e denunciato un 17enne per possesso di arma da taglio in quanto sorpreso con un coltellino in tasca. Una denuncia è arrivata per un 15enne sorpreso mentre stava rubando un pacchetto di caramelle da un bar della galleria commerciale. I carabinieri oltre aldi ...