Ceramica | il maestro sannita Sagnella rappresenta l’Italia nella missione in Cina

Sarà il maestro Elvio Sagnella a rappresentare l'artigianato italiano in Cina in occasione della missione internazionale che si terrà dal 15 al 22 marzo nella città di Jingdezhen. Il ceramista di Cerreto terrà una master class nella quale condividerà la sua arte con studenti cinesi. "E' per me motivo di orgoglio partecipare a questo viaggio – ha sottolineato – in quanto Jingdezhen si può considerare la capitale cinese della ceramica. C'è una tradizione importantissima con la quale sarà bello confrontarsi".

