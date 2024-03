Gino Cecchettin: «abbraccerei i genitori di Turetta, non li posso giudicare. Hanno tutta la mia comprensione»: Gino Cecchettin è commosso: «Questo applauso spero sia per Giulia: non sono riuscito a trattenere le lacrime entrando, perché era una studentessa come voi. Era una ...ilgazzettino

Gino Cecchettin: "abbraccerei i genitori di Filippo, hanno la mia comprensione": "Mi sono immedesimato nei genitori di Filippo diverse volte, anche perché sono molto razionale, hanno tutta la mia comprensione, darei loro un abbraccio; non li posso giudicare, stanno vivendo un ...ansa

Cecchettin, 'abbraccerei genitori di Filippo, mia comprensione': ci sono già riuscito ho amici e figli fantastici; loro faranno più fatica saranno sempre i genitori di un omicida. Hanno tutta la mia comprensione". Così Gino Cecchettin a 'Obiettivo 5' iniziativa all ...giornaledibrescia