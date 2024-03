C' è tempo fino al 20 marzo per rottamare le cartelle fiscali

LA MISURA. Pensata per aiutare le famiglie in condizioni economiche sfavorevoli sostenendo l’avvicinamento dei figli alle attività Sport ive (ecodibergamo)

Meteo Lombardia. Tra venerdì e weekend due perturbazioni in transito con tanta pioggia e altra neve sulle Alpi: Nel corso della giornata la perturbazione si allontanerà verso est e i fenomeni si attenueranno, fino a cessare in serata. tempo ancora a tratti instabile è atteso all'inizio della prossima settimana, ...3bmeteo

Isola pedonale, è già polemica: oggi lo scontro si sposta in Consiglio comunale: LE REAZIONI Forse, la conferenza stampa più caotica della storia del Comune di Latina, tra maggioranza che non riusciva a spiegare in dettaglio riaperture e chiusure, e opposizione ...ilmessaggero

Lazio, l'addio di Immobile a giugno è uno senario concreto: ecco il motivo: Torna a farsi strada nella mente di Ciro Immobile l`idea di un addio alla Lazio a fine anno. Le voci che lo vedono attratto dalle avance degli arabi già dall`estate.calciomercato