C’è pure l’imbrattatore ecologista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Scatta l’ora X per "Circonomia", il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica nella settimana in cui Pesaro Città della Cultura 2024 accende i suoi riflettori su Fano. La prima giornata inizia alle 8.30 nella Chiesa di Santa Maria del Gonfalone con Aria Fresca ‘Ultima moda’ e si rivolge agli studenti delle superiori che incontrano e dialogano con gli esperti dell’industria della moda. A seguire la presentazione del corso di laurea in Ingegneria per la sostenibilità industriale e laurea magistrale in Green Industrial Engineering Università Politecnica delle Marche, sede di Pesaro a cura di Michele Germani, direttore del dipartimento. Alle 17, sempre al Gonfalone, appuntamento con "Perché la vernice. Dialogo con un ‘imbrattatore’" ideato dal Circolo culturale Bianchini che ha invitato a Fano Simone Ficicchia del collettivo Ultima ...