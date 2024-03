C’è la nave col morto | lo sbarco avviene in Sicilia Evitato lo scandalo Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Un ragazzo ancora senza nomea soli 17 anni; la sua salma in un primo momento sembrava che dovesse navigare per almeno quattro giorni in unasenza cella frigorigera, con l’equipaggio che ogni quattro sostituiva il ghiaccio della sua body bag per conservare il corpo. Una giornata d’alta tensione, piena di polemiche: tanti migranti salvati l’altro notte nei mari siculi, ma uno non ce l’ha fatta. Era a bordo dellaong Sea Watch 5 che in teoria doveva raggiungere la Romagna e il porto didopo 4 giorni, probabilmente lunedì prossimo. Ieri sera , invece, il necessario e saggio dietrofront: si è deciso di far scendere il corpo senza vita di quel povero ragazzo al porto di Pozzallo, in, e mentre andavamo in stampa l’arrivo della ...