Catherine Deneuve a Roma il 7 aprile al Cinema Nuovo Sacher per La moglie del presidente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 7 marzo 2024)interverrà ail 7alper presentare il film Ladel, in sala dall'11sarà ospite di RENDEZ-VOUS 2024, il festival dedicato alfrancese che si terrà in Italia dal 3 al 7in varie città. Il 7la diva francese sarà a, ospite del, per presentare il suofilm, Ladel, neicon Europictures dall'11. La manifestazione, ...