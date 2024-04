Caterina Balivo per lei cambia tutto | per il futuro la svolta tanto attesa

(Di giovedì 7 marzo 2024)è stata finalmente in grado di prendersi una rivincita nel programma in cui lei è alla conduzione, La volta buona. All’inizio, il talk show non era partito col piede giusto, un format che, con il passare del tempo, è stato in grado di crescere molto e ottenere numeri abbastanza soddisfacenti. La rivincita di MovieTele.it.

Lorella Cuccarini torna in Rai (per una settimana): ecco in quali programmi e perché - Lorella Cuccarini sta per tornare in Rai. Almeno per una settimana. E il Festival di Sanremo, questa volta, non c’entra. TvBlog è in grado di anticipare che la popolare showgirl parteciperà alla punta ...tvblog

balivo voto zero, Fazio e Bortone 10, Isola penosa: il pagellone tv - Il pagellone sulla tv: promossi e bocciati dell'ultima settimana. Il patatrac de La Volta Buona e l'exploit di Fazio ...gossipetv

Ascolti tv, più crime per tutti. Anche Caterina balivo lo mette nel menù - Talk show politici Macché, la tv è sempre più crime. E anche Caterina balivo lo mette negli ingredienti de La Volta Buona ...affaritaliani