Catania | esonerato Lucarelli | squadra affidata a Zeoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arriva il ribaltone in casadopo gli ultimi deludenti risultati: il club hal’allenatore. Laoccupa la 15ª posizione nel Girone C di Serie C, è fuori dalla zona playoff e vicinissima a quella playout. In 30 partite ha conquistato appena 35 punti ed è addirittura a rischio retrocessione. Lanon vince da quattro giornate (2-0 contro la Juve Stabia) e nelle ultime 3 partite ha raccolto solo un punto, il pareggio contro il Monterosi. Foto di Orietta Scardino / AnsaIl ribaltone in panchina “Football Club comunica di aver interrotto il rapporto professionale con il responsabile tecnico della primaCristiano, con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe ...