Castano Primo | il centrosinistra si spacca | Landini perde un alleato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Milano); 7 marzo 2024 - In vista del voto amministrativo siil. La lista "Progettando" si smarca ufficialmente dal candidato sindaco Alessandro, assessore attuale della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Pignatiello, e si presenta alle prossime elezioni con una propria lista e un proprio candidato. “Vista l’impossibilità di ritrovare la strada segnata insieme, il gruppo non ha potuto fare altro che prendere atto di questa insanabile divergenza e ripartire proprio da quei principi inderogabili, primi fra tutti l’amore pere la voglia di mettersi al servizio dei suoi cittadini”. "Per questo abbiamo deciso di ...