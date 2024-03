Caso Tramontano | oggi in aula l’amante di Impagnatiello | “Mi ha detto che Giulia voleva uccidersi | che era bipolare”

Impagnatiello, l'amante in aula (con il paravento) e in lacrime: «Lui mi disse che aveva lasciato Giulia Tramontano»: Mi ha invitato a casa sua, solo la prima volta c'erano tracce di Giulia ... a processo per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, aveva una relazione parallela. «Ho capito che lei era ancora ...ilmessaggero

Impagnatiello, l'amante in aula (con il paravento) e in lacrime: «Lui mi disse che aveva lasciato Giulia Tramontano, mi convinse ad abortire»: Delitto Giulia Tramontano, nuova udienza. «All'inizio sapevo che Giulia viveva in casa con lui, ma da dicembre, gennaio scorso in poi mi diceva che non stavano più insieme. Quando l'ho conosciuto ero ...ilgazzettino

