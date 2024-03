Caso Giulia Tramontano | le parole in aula dell' ”altra donna” | “Volevo aiutare Giulia”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 7 marzo 2024) Continua il processo ad Alessandro Impagnatiello, l’uomo che il 27 maggio 2023 aveva ucciso con 37 coltellate la fidanzata, incinta al settimo mese: a salire sul banco dei testimoni, questa volta, è la 23enne italo-britannica con la quale il barman aveva una relazione parallela. In una lunga dichiarazione rilasciata alla Corte d’Assise di Milano durante il processo per omicidio aggravato, la ragazza ha raccontato il castello di bugie di Impagnatiello, spiegando in che modo avesse cercato di mettersi in contatto conper metterla in guardia. “Non sapendo come gestire la situazione, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo”, ha spiegato, come ...