Caso dossieraggio | Cantone all’Antimafia | “Vicenda grave | da Striano 10 mila accessi alle banche dati”

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Si tratta di unaoggettivamente molto, perché il numero deglifatti è eccessivamente elevato”. Lo ha sottolineato il procuratore di Perugia, Raffaele, in audizione davanti alla commissione Antimafia, riferendosi alladegliabusivi effettuati dal finanziere Pasqualea disposizione della procura nazionale antimafia. “I numeri sono molto più preoccupanti di quelli che sono emersi: si tratta di numeri inquietanti, davvero mostruosi”, ha aggiunto. Il procuratore di Perugia ha precisato quali sono i reali numeri al centro della: “Glisono maggiori di 800. Dal primo gennaio ...

Gli avvocati del presidente della Federcalcio fanno sapere che ha chiesto lui stesso di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e "le circostanze di ... (ilgiornale)

Gabriele Gravina, a quanto ammonta il patrimonio del presidente della Federcalcio italiana: A quanto ammonta il patrimonio di Gabriele Gravina Ecco lo stipendio e il reddito del presidente della FIGC, indagato dopo il Caso sul dossieraggio.trend-online

dossieraggio, Cantone in audizione alla Camera: Tutelare Antimafia: "La ragione per cui abbiamo preparato la nota, insieme con il procuratore nazionale antimafia è di intervenire a tutela di un'istituzione che, per quanto mi riguarda, è sacra, Procura nazionale ...ilgiornale

dossieraggio, Cantone: dalla denuncia di Crosetto scoperto un verminaio: Roma, 7 mar. (askanews) - "Voglio dire che questa è la seconda fuga di notizie sul procedimento. Tecnicamente non è una fuga di notizie, perché l'atto è pubblico, ma il fatto che sia uscita è stato un ...libero