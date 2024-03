Caso Balzerani | la Professoressa di Filosofia dell' Università La Sapienza | Di Cesare | persevera nell' errore

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Neanche il tempo di rientrare in aula per le lezioni di rito, che la "simpatizzantea rivoluzione brigatista", Donatella Di, è stata giustamente braccata dai cronisti, alcuni dei quali si sarebbero infiltrati in una sua lezione sul Concetto di Storia di Walter Benjamin. Incredula di front