(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Per anni Pier Camilloci ha fatto la morale - attaccando me personalmente, più volte - da numerosi studi televisivi. Oggi il giustizialistainper rivelazione di segreto d'ufficio. Io non sono come lui, io sono garantista. E dunque gli auguro di ribaltare il verdetto in Cassazione. Ma ilè sempre più: emerge lo scandalo dossier, i commentatori moralisti che ci attaccavano vengono condannati in, la Cassazione e la Corte Costituzionale ci danno ragione. Spero che sia più chiaro adesso che cosa ci hanno fatto subire in questi anni. E spero che sia più chiaro perché dalla Leopolda ripartiremo con ancora più forza". Così Matteosui social.

Piercamillo Davigo , uno dei magistrati simbolo di mani pulite , l’ex pm ed ex consigliere del Csm, è stato condannato anche in appello a 15 mesi di reclusione ... (secoloditalia)

La Corte d' appello di Brescia ha ribadito la condanna di primo grado a 1 anno e 3 mesi per l'ex pm di Mani Pulite, imputato per rivelazione del segreto ... (ilgiornale)

Piercamillo Davigo condannato in appello a Brescia per il Caso Piero Amara: un anno e 3 mesi all'ex pm: L'ex pm Piercamillo Davigo è stato condannato a un anno e 3 mesi dalla Corte d'Appello di Brescia per la vicenda dei verbali di Piero Amara ...notizie.virgilio

Caso Amara: Renzi, 'Davigo condannato anche in appello, tempo è galantuomo' Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Per anni Pier Camillo Davigo ci ha fatto la morale - attaccando me personalmente, più volte - da ...affaritaliani

Caso Amara, confermata in appello la condanna a Davigo a un anno e tre mesi: L'ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo è stato condannato a un anno e 3 mesi dalla Corte d'Appello di Brescia. Il magistrato, ora in pensione, era accusato di rivelazione ...affaritaliani