(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Idella corte d’di Brescia hanno confermato ladi Piercamillo, ex componente del Csm ed ex magistrato simbolo del pool di Mani Pulite, per l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio nell'inchiesta sulla presunta loggia Ungheria. Il verdetto conferma lainflitta, in primo grado, a un anno e tre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Chiara Ferragni, Klaus Davi: “Come Berlusconi, ha vinto da vittima cambiando la narrazione” Oliveri (Aspi): “Piano 2024 prevede assunzione 950 persone” Dossieraggio su politici e vip, Lega: “Spionaggio di stampo sovietico, chiederemo i danni” E’ morta Barbara Balzerani, l’ex Br del ...

Il verdetto conferma la condanna inflitta in primo grado a un anno e tre mesi (pena sospesa) per rivelazione del segreto d’ufficio nell'inchiesta sulla ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – I giudici della corte d’ Appello di Brescia hanno confermato la condanna di Piercamillo Davigo , ex componente del Csm ed ex magistrato simbolo del ... (periodicodaily)

Caso Amara, l'ex pm Piercamillo Davigo condannato a un anno e 3 mesi in Appello a Brescia: L'ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo è stato condannato a un anno e 3 mesi dalla Corte d'Appello di Brescia. Nordio, nuova stretta ...ilgazzettino

Caso Amara, giudici Appello confermano condanna per Davigo: (Adnkronos) - I giudici della corte d’Appello di Brescia hanno confermato la condanna di Piercamillo Davigo, ex componente del Csm ed ex magistrato simbolo del pool di Mani Pulite, per l’accusa di riv ...msn

Davigo, condanna in Appello per “rivelazione di segreto d’ufficio”: il Caso dei verbali Amara-loggia Ungheria: Per il Caso Amara-loggia Ungheria, i verbali dell’avvocato esterno di Eni diffusi al Csm, Davigo condannato anche in Appello ...unita