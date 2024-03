Caso Amara | Davigo condannato anche in appello

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Corte d'di Brescia ha ribadito la condanna di primo grado a 1 anno e 3 mesi per l'ex pm di Mani Pulite, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dei verbali di Piero

AGI - La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna di primo grado a 1 anno e 3 mesi per l'ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm, ... (agi)

Valditara: "Giusto fare classi aggiuntive di lingua italiana per gli stranieri": Caso Amara: Renzi, 'Davigo condannato anche in appello, tempo è galantuomo' Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Per anni Pier Camillo Davigo ci ha fatto la morale - attaccando me personalmente, più volte - da ...affaritaliani

