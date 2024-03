Casini a tutto tondo | la ristrutturazione di San Siro | la Supercoppa in Arabia e il professionismo per gli arbitri

Casini: “Arbitri Va ridotto margine d’errore. Problema in Italia è la cultura del sospetto”: Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini rispondendo a una domanda di uno studente al termine della 'lectio' tenuta all'Università Cattolica di Milano ...fcinter1908

Serie A, Casini: "Indagini su Gravina Non ci toccano. Gli arbitri...": Il numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini a margine della Lectio ‘Calcio, democrazie e mercato’ è intervenuto sulla vicenda che vede coinvolto ...lalaziosiamonoi

Casini: “Dossieraggio a Gravina No comment, non riguarda la Lega Serie A”: Casini: 'Gravina Come Lega Serie A non commentiamo, non ci tocca' 'Dossieraggio su Gravina Come Leganon commentiamo le indagini in corso della giustizia sportiva, figuriamoci di quella ordinaria. No ...informazione