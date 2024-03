Caserta | manutenzione del verde pubblico in città | pubblicato il bando di gara

(Di giovedì 7 marzo 2024). È statosul sito del Comune diilper ladelin, che fa seguito alla delibera di Giunta, approvata nello scorso mese di agosto, e che prevede la realizzazione di un accordo quadro per questa materia. Per i prossimi tre anni l’aggiudicatario dovrà occuparsi di svolgere una serie di attività chentiranno un servizio costante e completo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 5 aprile. Tutte le informazioni possono essere reperite sulla piattaforma telematica Net4market. In particolare, il concessionario del servizio dovrà occuparsi del taglio delle superfici prative (pulizia periodica prati e aree sistemate a ...

