Casa sulla cascata | i segreti della creazione di Frank Lloyd Wright

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 7 marzo 2024) Immaginate una meravigliosa villa immersa nella natura, in grado di fondersi completamente con essa pur senza rinunciare ad alcun confort: è così che appare la, a quasi un secolo di distanza dalla sua realizzazione. Fu uno dei progetti più ambiziosi del celebre architetto statunitense, al quale il suo nome rimase sempre legato. Si tratta di un vero capolavoro, oggi trasformato in museo. Scopriamo qualcosa in piùsua storia. Dove si trova laLaè il nome italiano con cui è conosciuta Fallingwater, oKaufmann: si tratta di una villa meravigliosa, realizzata sul ...