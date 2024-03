Carlo Verdone ospite del 23° Glocal Film Festival | a Torino dal 20 al 25 marzo 2024

(Di giovedì 7 marzo 2024)inaugurerà la mostra fotografica con i suoi scatti Luci nel silenzio, tra gli ospiti la sceneggiatrice Anna Pavignano e l'attricetta Gamba. L'attore, regista e sceneggiatoresaràal, che si terrà adal 20 al 25interverrà nella giornata di venerdì 22per inaugurare la mostra fotografica con i suoi scatti Luci nel silenzio. L'inaugurazione delle 18.00 al Polo del '900 sarà anche l'occasione per assegnare ail Premio Bosca Viaggio in Piemonte, mentre alle 20.30 al Cinema Massimo, il Museo Nazionale del Cinema gli ...

Carlo Verdone , avrebbe una nuova relazione: la fidanzata dal nome Corinna è una donna lontana dal mondo dello spettacolo con la quale è stato avvistato in ... (metropolitanmagazine)

Sull’onda del successo della prima puntata di “Rischiatutto ’70” – in onda lo scorso 3 gennaio – con ottimi ascolti 4.529.000 telespettatori e il 28.2% di ... (ilfattoquotidiano)

Verdone fa tornare l’atmosfera del Festival di Sanremo: L’attore e regista in città per le riprese di “Vita da Carlo” ieri sera a cena con il sindaco Biancheri e l’assessore Faraldi ...ilsecoloxix

A Sanremo torna il Festival con la fiction Vita da Carlo: A Sanremo torna il Festival con le riprese della terza stagione della fiction Vita da Carlo, una parte della quale sarà incentrata proprio sulla nota kermesse canora. (ANSA) ...ansa

Verdone a Sanremo per “Vita da Carlo” riporta il Festival: E’ tutto pronto per le riprese di “Vita da Carlo”: Verdone da ieri è a Sanremo per terza stagione della serie di successo. Interpreterà i panni del presentatore del Festival: è stato ricreato il green ...ilsecoloxix