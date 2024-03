Carcere | il detenuto va aiutato a rientrare nella società civile senza ricadere nei reati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Sovraffollamento e carenza di personale. Per far fronte a queste due pesanti criticità che si registrano presso ildi Benevento, come in tutti gli istituti penitenziari italiani, è stato siglato in mattinata un protocollo d’intesa tra il direttore delGianfranco Marcello e l’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, Marisa Bocchino. L’intesa, che individua misure sulla condizione di detenzione e della post-detenzione, è stata così illustrata e commentata da Marcello: “Il protocollo è finalizzato ad incentivare l’avvio delalle misure alternative. Tutto il sistema penitenziario è sovraffollato. Puntiamo al reinserimento”. Marcello ha concluso: “La Polizia Penitenziaria sta facendo un egregio lavoro. Nonostante i pensionamenti e non ...