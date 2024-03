Caratteristiche e requisiti di una casa in classe energetica A2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) - Ladi un'abitazione rappresenta una certificazione di efficienza. Più è alta, maggiore è il risparmio in termini di consumi e di emissioni nell'ambiente. L'importanza dellanon incide però solo sui consumi, ma anche sul valore dellae, in futuro, potrà essere oggetto anche di sanzioni da parte dell'Europa se lanon rientra negli standard minimi richiesti. Entro il 2050, secondo gli accordi di Parigi, si dovrà arrivare alla neutralità climatica e gli edifici sono pienamente coinvolti in questo obiettivo. Stando agli ultimi aggiornamenti normativi, dal 2028 tutte le nuove costruzioni dovranno essere a emissione zero. Non è dunque un caso che ci sia un aumento di richieste di compravendita di case ...