Caporale torna in manette Un nuovo giro d’affari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il processo per la maxi indagine sul caporalato partita da Montale nel 2018 inizierà questa mattina nel tribunale di Pistoia. Il principale imputato Mushtaq Ahmad, 51 anni, pakistano, è stato arrestato nuovamente ieri mattina. I carabinieri hanno perquisto la sua casa ad Agliana e poi lo hanno condotto in carcere a Pistoia. Stesse accuse per lui, ma nell’ambito di una nuova indagine che questa volta vede coinvolto anche il figlio, Sharaz Ahmad, e un connazionale, Muhammad Mahmood: associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, con violazione dei contratti nazionali e delle norme sulla sicurezza. La perquisizione è scattata ieri mattina intorno alle 5,30: sequestrati documenti, locali e furgoni della ditta agricola intestata ai pakistani, così come disposto dall’ordinanza a firma del gip Patrizia Martucci. L’indagine che è stata ...