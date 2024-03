(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono passati tre anni dalla fine della relazione traMendez: una storia d’amore che, nonostante fosse arrivata al capolinea, nell’estate del 2023 sembrava potesse riprendere vita. A distanza di un anno, la cantanteil suo rapporto con Mendez e i motivi per cui hanno deciso di prendere strade diverse., il rapporto conMendez Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. È quello che è successo traMendez, che dopo essersi lasciati tre anni fa, tra la primavera e l’estate del 2023 hanno voluto provare a ricucire la loro storia d’amore. A confermare i sospetti, un bacio durante il festival Coachella. Una scelta che, purtroppo, li ...

Camila Cabello racconta la rottura con Shawn Mendes: “Non stavamo bene”: A un anno dalla loro chiusura definitiva, Camila Cabello ha raccontato i motivi del riavvicinamento e della fine della relazione con l’ex fidanzato Shawn Mendez ...dilei

Camila Cabello, ritorno di fiamma con Shawn Mendes Parla la cantante: Camila Cabello e Shawn Mendes: il ritorno di fiamma La verità dietro alle voci di un riavvicinamento riportate nel nuovo podcast ...soundsblog

The Idea of You, Anne Hathaway si innamora di una popstar nel primo trailer: Il primo trailer di The Idea of You con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine introduce una storia d'amore che cerca di liberarsi dai pregiudizi.comingsoon