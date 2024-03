Cambia l’intero daytime di Rete4 | turcate | Panicucci e più Signora in Giallo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Mattino 4 Non solo Mattino 4. L’arrivo die Poletti prima del telegiornale di mezzogiorno nasconde una manovra più ampia che vuole ridisegnare ildella rete. Dopo la rivoluzione della prima serata,tenta di rafforzarsi anche di giorno con un ritorno al passato. Le care telenovelas torneranno, infatti, a tenere banco. Quello cheè la provenienza, non più sudamericane bensì turche. Dopo la replica dello spazio di access (Stasera Italia o Prima di Domani), la giornata si aprirà con due produzioni ottomane, già trasmesse da Canale 5: Brave and Beautiful alle 7.55, Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore alle 8.55 con Can Yaman (tutti i giorni, la domenica dalle 8.25). In questo modo, incastonata tra due soap, l’unica prima visione Tempesta D’Amore, che arriva dal preserale e che rischia di ...

Vale per tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e in quelli speciali (ilsole24ore)

Per la prima volta, dopo l'esperienza in giallorosso, Baroni torna al Via del Mare ma con colori diversi: Cambiato l'assetto tattico dell'intera rosa, rivoluzionandola completamente. Nonostante questo, il tecnico fiorentino continua a lavorare sodo per tenere unito l'intero gruppo, stringendosi attorno ...pianetalecce

Diritti umani in cambio di imballaggi Il baratto vergognoso tra Italia e Germania blocca la ‘due diligence’: "Secondo i media, il Partito Liberale Tedesco ha promesso all’Italia di contribuire a bloccare il regolamento sugli imballaggi in cambio di un aiuto a far deragliare la Direttiva" ...ilfattoquotidiano