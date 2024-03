Calzona | “Tornavo a Napoli e ho urlato dalla gioia” VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Francescoracconta le emozioni dell’inizio sulla panchina dele del debutto al Maradona, il. CALCIO– Francescoha aperto il suo cuore per raccontare le intense emozioni vissute nei primi giorni da allenatore del. In un’intervista a Cronache di Spogliatoio, il tecnico calabrese ha svelato i momenti che più lo hanno caricato in vista della nuova avventura. “Stavo tornandoCalabria acon una macchina a noleggio – racconta– Quando sono arrivato in tangenziale ho tirato giù il finestrino e ho tirato un urloe dall’adrenalina per la grande opportunità che mi si presentava“. Un’esplosione di felicità prima di realizzare appieno il ...