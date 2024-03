Calzona | “Napoli non si può rifiutare” | dov’era prima della chiamata di ADL | racconto da brividi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lunga intervista all’allenatore del, Francesco, che svela i retroscena del suo trasferimento in azzurro. L’allenatore del, Francesco, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio, svelando tanti retroscena sul suo arrivo in azzurro da tecnicosquadra. Ecco quanto evidenziato: dov’eri quando ti ha chiamato De Laurentiis? Mi trovavo in Calabria perchè i miei genitori vivono li, perchè stiamo ristrutturando un appartamento, ero con mio fratello, dovevo stare quattro giorni ma non è stato così. Stavo camminando al mare, perchè io tutti i giorni passeggio al mare quando posso almeno 10 km, stavo aspettando un peschereccio col pesce fresco e ho ricevuto unada un dirigente dele chiaramente ...

