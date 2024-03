Calzona | «In viaggio verso Napoli | in tangenziale | ho abbassato il finestrino e urlato»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il tecnico delFrancescoha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio.ha raccontato del momento in cui, dalla Calabria, è partito in direzioneper iniziare a dirigere gli allenamenti in vista del Barcellona: «Venivo dalla Calabria con la macchina a noleggio e sono entrato inabbassando ile lanciando un urlo perché avevo tanta adrenalina. Ero felice di essere di nuovo al. Riesco ad essere abbastanza misurato quando entro allo stadio, ma stavolta non è stato come sempre perché ho una grande responsabilità. Rappresento una città e il popolo napoletano che non ha eguali».potrebbe rinnovare con ilLo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Il ...