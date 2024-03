(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Si avvicina la sfida col Bologna per l’Inter di Simone Inzaghi che punta a recuperare Hakan, fermatosi prima della trasferta di Lecce dello scorso 25 febbraio. In quel caso il centrocampista turco accusò un indolenzimento durante l’allenamento di rifinitura e gli accertamenti evidenziarono un risentimento muscolare. Questa mattina l’ex Milan si è allenato regolarmente ine – dunque – sarà regolarmente a disposizione per la partita con il Bologna, anche se partirà solo dalla panchina. Lo staff medico nerazzurro punta a farlo tornare in campo nella sfida di ritorno in Champions contro l’Atletico Madrid. Col Bologna, dunque, mancheranno solo Cuadrado e Sensi. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Tutto procede come da programmi, Hakan Calhanoglu è tornato a lavorare in gruppo e sabato sarà regolarmente a disposizione di... (calciomercato)

Il centrocampista potrebbe rientrare in campo già con il Bologna Si avvicina la sfida col Bologna per l'Inter di Simone Inzaghi che punta a recuperare ... (sbircialanotizia)

Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo: Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, fuori dallo scorso 24 febbraio per un risentimento all’adduttore lungo, continua a lavorare per rientrare… Leggi ...informazione

Inter, infortunio Calhanoglu: novità verso il Bologna: la scelta: Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Bologna. Hakan Calhnoglu è infatti tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di oggi. Il turco, fuori dalla trasferta di ...calcionews24

Infortunio Calhanoglu, novità in vista del Bologna: le ultime in casa dell'Inter: Inter: le condizioni di Calhanoglu L'Inter recupera quindi due pedine fondamentali in vista del match contro il Bologna nel prossimo turno di Serie A. Come vi abbiamo anticipato ieri, infatti, Davide ...informazione