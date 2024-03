Calhanoglu come back! Per Bologna-Inter tutti tranne due ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 7 marzo 2024) Hakanoggi ha lavorato col gruppo e viaggia spedito verso una convocazione per. Arrivano ulteriori conferme.? Inzaghi sorride dopo l’allenamento ad Appiano Gentile della suain vista della trasferta sul campo del. C’è Hakan. Il centrocampista turco ha lavorato col gruppo e viaggia verso la convocazione per il Dall’Ara. A riferirlo Matteo Barzaghi di Sky Sport. Per la sfida della ventisettesima giornata di Serie A, solamente due gli indisponibili per Inzaghi: i lungodegenti Cuadrado e Sensi.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...