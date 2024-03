Calenzano | torna la Borsa del giocattolo | in mostra soldatini e bambole d’epoca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Firenze, 7 marzo 2024 – Per gli appassionati didi ogni età, l’appuntamento del 10 marzo, a, è di quelli da non perdere. Quest’anno con una grande novità, l’Hotel Mirò in via degli Olmi 7. La nuova sede ospiterà anche il 22esimo concorso ‘Frammenti di storia’, premio della Regione Toscana che si svolgerà al primo piano dell’Hotel. Ditte specializzate e distributori presenteranno novità ed accessori per la creazione dei figurini, mentre il salone del soldatino antico e delsi terrà al pian terreno. La manifestazione che riscuote sempre un grande successo di pubblico e collezionisti, prevede oltre 90 espositori suddivisi in fabbricanti, distributori, editoria, privati. Si potranno ammirare tutte le tipologie di: da quelli in piombo a quelli in plastica, ...