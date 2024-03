Calendario Mondiali speed skating sprint 2024 oggi | orari 7 marzo | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 7 marzo 2024), giovedì 7, prende il via l’edizionedeidi. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania) ultima competizione importante, combinata con quella allround, che farà calare il sipario sulla stagione internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga. Un day-1 dedicato, quindi, agli specialisti della velocità che si sfideranno nei 500 e nei 1000 metri. A tenere alto il vessillo italico saranno Serena Pergher tra le donne e la coppia formata da David Bosa e Alessio Trentini. La 20enne azzurra, che in stagione è stata autrice del nuovo primato italiano dei 500 metri, migliorando il crono stabilito 18 anni prima da una grande campionessa come Chiara Simionato, vorrà dar seguito alla propria ascesa. Per quanto concerne il duo ...

Pronostici Tennis Master 1000 Indian Wells: gli impegni di tutti gli italiani nel torneo maschile e nel femminile: Calendario Tennis Indian Wells 2024. Le analisi dei tabelloni e degli impegni che attengono gli italiani nel torneo maschile e femminile ...betitaliaweb

Mondiali per club 2025: il Napoli entrerà nella competizione ad una condizione: Arriva ufficialmente la risposta della fifa che spegne i sogni di De Laurentiis, pensava di poter accedere con un ricorso per prendere posto alla Juventus per il mondiale per club, ma sarà necessario ...mondonapoli

MotoGP 2024 al via: cosa c'è da sapere fra Calendario, tv, piloti e novità: Nel week end in Qatar scatta il campionato numero 75 del Motomondiale, con Ducati e Bagnaia favoriti a difendere le corone iridate in un Calendario fitto di 21 GP. Ecco una scheda per seguire al megli ...gazzetta