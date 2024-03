Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi | orari 7 marzo | ordine delle gare | dove vederli in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Terza giornata dinegli Assoluti primaverili dia Riccione. Il day-3 vedrà le batterie iniziare alle 10.00, mentre le Finali, divise per categorie (Giovani, B, assoluta), cominceranno nel pomeriggio a partire dalle 17.30. Un’altra possibilità per conquistare titoli, ma anche ottenere il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi. Nei 100 stile libero uomini fermento ce n’è e non poco. Alessandro Miressi, già con la carta olimpica in tasca, vorrà confermarsi il riferimento della distanza, mentre vedremo se Thomas Ceccon riuscirà a insidiare il tempo nuotato da Manuel Frigo a Doha per strappargli il biglietto per i Giochi in questa specialità. Il veneto non pare però in grande condizione, visto l’infortunio al dito, e quindi è da capire anche se prenderà parte alla gara. Fari i suoi 1500 stile libero Simona Quadarella. La campionessa romana, che ...