Calciomercato – Dalla Spagna | “Il Milan tornerà alla carica per Guirassy”

La Juventus pensa già al mercato estivo per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Nel mirino un giocatore della Liga nuovo nome in casa Juventus ... (calcionews24)

Milan agli arabi, ecco il primo regalo Dalla Saudi League: Si susseguono le notizie sull’acquisto del Milan da parte degli arabi del fondo Pif, eco quale potrebbe essere il primo acquisto ‘saudita’ E’ stata una stagione piena di alti e bassi, per il Milan, ...calciomercato

Calciomercato Juventus, Giuntoli vola in Spagna: fari puntati su un centrocampista: Il dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli è volato in Spagna in questi giorni per visionare da vicino un centrocampista in vista della prossima stagione. Non si ferma il lavoro della Juventus in ...sportnews.eu

Sarri e l’addio alla Lazio: il comunicato UFFICIALE del club: Il tecnico biancoceleste ha parlato di fine ciclo al termine della sfida col Bayern Monaco che ha sancito l’uscita Dalla Champions League Sarri via Dalla Lazio a fine stagione Dopo il ko col Bayern e ...calciomercato