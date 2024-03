Calcio Serie D Nuove poltroncine rossoblù per i tifosi della Vigor al Bianchelli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sostituite quelle vecchie, che hanno ormai oltre 40 anni.Ad aprile toccherà al PalaPanzini SENIGALLIA, 7 Marzo 2024 – Arrivano finalmente leallo stadiodi Senigallia per il settore di tribuna centrale numerata. Nei prossimi giorni finiranno i lavori di sostituzione dei seggiolini, operazione già iniziata ed attesa da tempo visto che le condizioni delle sedute – le stesse dal 1983 quando furono completati i lavori allo stadio in seguito alle stagioni in C2– erano indecorose per un impianto come lo stadio comunale. “Per questo siamo intervenuti con la sostituzione integrale, andando anche ad unire un impatto visivo molto bello con i colorinostra Senigallia e”, sottolinea l’assessore ...

