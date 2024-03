Calcio serie C Il Gubbio vola | De Simone sorride | Vittoria che conta tantissimo»

(Di giovedì 7 marzo 2024)– Una partita in cui è successo di tutto: un altro rigore sbagliato, sofferenza e anche un blackout, ma soprattutto un gol per tempo e altri tre punti conquistati dal. La sensazione è che la truppa di Braglia, ieri sostituito dal vice De, abbia una determinazione che può portarla a divertirsi e non poco. "La– esordisce Denel post gara –, l’hanno voluta fortemente i ragazzi e li ripaga di tutti i sacrifici fatti anche nel girone d’andata dove le cose andavano peggio. I primi minuti abbiamo un po’ sofferto, poi abbiamo cambiato e siamo andati meglio, ma eravamo preparati ad un certo tipo di partita, specialmente a limitare i loro esterni offensivi, che sono quelli che influiscono più sulla manovra". La prima ...

