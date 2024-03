Calcio Serie C Fermana | esonerato mister Protti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il derby del “Del Conero” ha decretato l’interruzione del rapporto tra l’ormai ex tecnico e giocatore dei canarini, e la società.Colavitto: «Vittoria meritata» VALLESINA, 6 marzo 2024 – Il derby Ancona-di martedì era già stato annunciato come un derby da dentro o fuori per entrambe le squadre e, soprattutto, per i rispettivi tecnici. La vittoria per 2-1 dei dorici così, ha portato inevitabilmente all’esonero, già nell’aria, del tecnico gialloblù Stefano, anche ex giocatore dellache fu. Il capitano dei canarini Gianvito Misuraca durante la gara del “Del Conero” (foto profilo FB) La decisione era già nell’aria, soprattutto dopo il passo falso di domenica scorsa nel match casalingo con l’Olbia in cui lasi era ...

Trasferta amara per la Fezzanese che perde 3-1 in rimonta e nel finale sul campo del Ticino nella 29ª giornata del girone A di serie D. buona comunque nel ... (sport.quotidiano)

Per Fiorentina-Roma è stato designato Massa, Lazio-Udinese ad Aureliano ROMA - Sarà Luca Pairetto a dirigere Bologna-Inter , match valido per la 28esima ... (ilgiornaleditalia)

Gubbio – Una partita in cui è successo di tutto: un altro rigore sbagliato, sofferenza e anche un blackout, ma soprattutto un gol per tempo e altri tre punti ... (sport.quotidiano)

Napoli-Torino, tre assenti sicuri! Calzona deve rinunciare ad un giocatore per ruolo: Ultime notizie SSC Napoli - Non sono attesi recuperi in casa Napoli per la sfida col Torino, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: Amir Rrahmani, Jens Cajuste e Cyril Ngonge han ...msn

Dazn, lancia "Un nuovo palco per il Calcio femminile" e trasmette più gare in chiaro: L'obiettivo è far crescere il movimento garantendogli più visibilità: free una selezione degli incontri della Serie A, della Liga F, della Women's Super League e della Women's Premier League più tutte ...gazzetta

Inter, Calhanoglu oggi si allena in gruppo: le ultime: L'Inter recupera quindi due pedine fondamentali in vista del match contro il Bologna nel prossimo turno di Serie A. Come vi abbiamo anticipato ieri, infatti, Davide Frattesi non verrà sottoposto a ...fantacalcio