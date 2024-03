Calcio Seconda Categoria | il racconto della 22^ giornata dei gironi C e F

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 7 marzo 2024) In vetta continua il testa a testa Ostra-Argignano, ma occhio ad Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere. Torna in lotta per i play-off il Cupramontana VALLESINA, 7 marzo 2024 – Non ci sono state grosse soprese nella 22^di. Le classifiche ormai si stanno delineando e sembrano chiare quali sono le squadre protagoniste delle diverse lotte, promozione, play-off, play-out e retrocessione. Nel girone C, Ostrae Argignano stanno dando vita ad un avvincente duello per la testaclassifica, ma un passo falso di entrambe potrebbe far riavvicinare le inseguitrici Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere, le quali sembrano aver trovato il ritmo giusto per puntare al bottino grosso. Per il quinto posto, ultimo dei play-off (a patto che non si superino i 10 punti di distacco dalla ...