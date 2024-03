Calcio Juniores Regionale e Provinciale | risultati e marcatori delle gare tra il 2 e il 7 marzo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Marina pareggia con la capolista nel girone A, mentre nel B la Portuali Dorica batte la Maceratese e vola a +7; tornano a vincere Castelfrettese, Jesina e Aurora Treia. Nel, vincono SenigalliaA, Aurora Jesi, Junior Jesina, Corinaldo e Pietralacroce VALLESINA, 72024 – È l’ora della fuga per alcune nostre formazioni dei campionati. Nellegiocate tra sabato 2 e giovedì 7, infatti, ci sono state vittorie importanti per rinsaldare la leadership, in particolare di Portuali Dorica e SenigalliaA. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.A livello, ...