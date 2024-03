Calcio femminile | qualificazioni Europei 2025 | l’Italia debutta il 5 aprile con l’Olanda

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo il sorteggio di Nyon effettuato ieri, la Uefa ha reso noto il calendario delleaglidiin programma nel. Le azzurre, inserite nel Gruppo 1 della Lega A, debutteranno venerdì 5nel match casalingo contro, reduce dalle Finals di Nations League, mentre martedì 9faranno visita alla Finlandia. Nella finestra di fine maggio e inizio giugno è previsto il doppio confronto con la Norvegia, mentre il 12 luglio il match esterno coi Paesi Bassi. Infine, il 16 spazio all’ultimo impegno del girone con la Finlandia. Per ottenere il pass diretto per l’Europeo ed evitare le insidie dello spareggio,dovrà centrare almeno il secondo posto. Venerdì 5 ...

Niente da fare per il Prato Calcio a 5. Anche nello scontro diretto con la Vis Fondi arriva un’altra sconfitta per la squadra biancazzurra femminile, che ... (sport.quotidiano)

Joe Montemurro non è più l’allenatore della Juventus femminile .“In data odierna è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla ... (sportface)

Domenica sarà un altro pomeriggio di grande Calcio al Paschiero: prima la Freedom, poi il Cuneo: Le ragazze della serie B femminile anticipano alle 14 la sfida salvezza con il ... Sarà un'altra domenica di grande Calcio allo stadio Paschiero.cuneodice

