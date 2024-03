Calcio Eccellenza Parlanti acciuffa il pareggio nella ripresa per il Cava Ronco

(Di giovedì 7 marzo 2024) Reno 22 RENO: Miserocchi, Leone, Diallo, Tassinari, Frati (25’ st Renzi), Alberani, De Rose, Francisconi, Frisari (25’ st Ferri), Noschese, Filippi (37’ st Bolognesi). A disposizione: Antonini, Minieri, Felloni, Centofanti, Innocenti. All.: Ortolani.: Carroli, Bellavista, Del (17’ st Sciaccaluga), Bandini, Fantinelli, Melandri,, Rabiti, Grazdhani (23’ st Martoni, 42’ st Yoada), Garavini (5’ st Marzocchi), Lupattelli. A disposizione: Alpi, Morgagni, Magnani, Pascucci, Sango. All.: Muccioli. Arbitro: Milandri di Cesena. Reti: 5’ pt Lupattelli (F), 19’ pt De Rose (R), 44’ pt Filippi (R), 26’ st(F). Note: ammoniti: Tassinari (R), De Rose (R), Grazdhani (F). Espulso: Tassinari (R) al 80’ pt. Bel 2-2 tra Reno e...

