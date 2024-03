Calcio - D Play-off e out Ecco le date

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono state diramate ledei-off e-out di serie "D". Il 12 e il 19 maggio spazio ai-off con la solita formula: seconda classificata (che giocherà in casa) contro la quinta, terza (in casa) contro la quarta: gara unica. Le due vincenti in finale il 19 maggio. Questo per il proprio girone. Poi ci saranno ulteriori spareggi con gli altri, ma ricordiamo che non sono previste promozioni. Solo una classifica di eventuale ripescaggio in "C" in caso di posti vacanti, anche se la priorità è sempre assegnata a chi retrocede dalla terza serie. Tau Altopascio e Ghiviborgo, entrambe a quota 42 punti, adesso, autrici di una stagione eccellente, sono le due formazioni lucchesi in lizza per i-off di serie "D". Si lotta probabilmente per un posto, il quinto, visto che Pianese, Livorno, Gavorrano ...