Calcio | arbitri si riuniscono a Roma | presente anche Gravina per manifestare vicinanza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si terrà nel pomeriggio odierno di giovedì 7 marzo all’hotel Parco dei Principi al’incontro degliil presidente della FederGabriele, che mostreràe fiducia ai direttori di gara dopo le recenti polemiche. In particolare, nell’ultimo turno di Serie A sono stati criticati gli arbitraggi di Di Bello in Lazio-Milan e Ayroldi in Inter-Genoa. A prendere la parola sarà il designatore Gianluca Rocchi, che dopo i saluti istituzionali farà il punto della stagione, analizzando singolarmente le direzioni di gara dell’ultima giornata. SportFace.