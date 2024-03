Calcio a 5 Serie B e C2 Vigor Fucecchio | salvezza in salita E per l’Atletico è l’ora della verità

(Di giovedì 7 marzo 2024) Luci ed ombre per le due compagini fucecchiesi dia 5. A brillare è ancora una volta, che grazie al successo interno contro il Quartotempo Firenze continua a comandare il girone B diC2 regionale con una lunghezza di margine sul Timec Prato, sul cui campo sarà protagonista proprio nel prossimo turno di venerdì sera (fischio d’inizio alle 22 al pattinodromo di Maliseti). I biancorossi di coach Perretta hanno avuto la meglio per 4-2 grazie alla ’vecchia guardia’: doppietta di Brancati e ai gol di Zito e Menichini. Trasferta amara invece nel raggruppamento diB nazionale per i ’cugini’, battuti per 5-2 a Borgo San Lorenzo dalla quotata Mattagnanese. Con grande cinismo i mugellani colpiscono tre volte in contropiede nel ...

