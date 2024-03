Cagliari-Salernitana sabato 09 marzo 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Probabili formazioni 28ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare: SERIE A - Nel Napoli Rrahmani a riposo, Milan con Okafor, Juventus con Milik. Nell'Inter poco turnover: minuti per Acerbi e Thuram.eurosport

Speciale Serie A, ecco i marcatori consigliati dal Re del Betting: Cagliari-Salernitana: Partita da dentro o fuori per la Salernitana, importantissima anche per il Cagliari. Proviamo una quota alta facendo cadere la scelta su CANDREVA della Salernitana che su calcio ...corrieredellosport

Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 28esima giornata: orari Sky e Dazn: Impegno interno contro l'Empoli per il Milan, Roma attesa dalla Fiorentina. Pesanti punti in palio per la salvezza in Sassuolo-Frosinone, Cagliari-Salernitana e Lecce-Verona. Completano il quadro ...today