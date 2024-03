Cagliari-Salernitana | Ranieri | “Fondamentale bissare la vittoria di Empoli | ma non mancano le insidie”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Claudioè intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A tra, presentando la gara: “Sarebbeil successo di, ma sono a conoscenza delledell’incontro. Sicuramente ladella scorsa giornata ha dato consapevolezza alla squadra: se combattiamo fino alla fine abbiamo fatto il nostro lavoro. Da qui a fine stagione saranno decisivi gli episodi, perciò dovremo cercare di fare una buona partita. Il risultato, poi, è frutto di mille dinamiche“. Il tecnico dei sardi ha poi parlato dei singoli: “Luvumbo non ci sarà, ma speriamo rientri presto. Oristanio si sta allenando bene, vediamo quanto potrà giocare. Prati lo sto rivedendo bene dopo un periodo di flessione e potrebbe ...

