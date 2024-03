Busto Garolfo | il sindaco chiude la “strada della droga” | ma tanti spacciatori non passano di lì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Milano), 7 marzo 2024 - Non è bastato il mega blitz delle forze dell'ordine di qualche settimana fa nella zona dei boschi trae Furato e lungo la via delle Cave glisono ricomparsi. Se n'è accorta anche ildiSusanna Biondi che in queste ore ha emesso un’ordinanza per interdire il traffico lungo via delle Cave. "Traffico interdetto su via delle Cave, con esclusione dei soggetti autorizzati, ovvero i proprietari, i conduttori agricoli, i lavoratori e comunque tutti i soggetti titolati ad accedere alle aziende e ai campi coltivati per un legittimo utilizzo". Il provvedimento tenta di arginare il passaggio degli acquirenti verso i pusher nei boschi al confine con ...