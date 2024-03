Bulgaro&Fair Play Il buon esempio dei piccoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) BULGAROGRASSO (Como) Ci sono gesti che vanno oltre l’agonismo, oltre la competizione, oltre la classifica. Semplicemente, Sport: quello vero, genuino. Intriso di Fair. Gioco pulito senza se e senza ma. E’ quello che - ancora una volta - ha messo in campo il FCD Bulgaro, nella partita di campionato Giovanissimi Regionali di domenica. Un gol a proprio favore, dubbio, che l’arbitro assegna. La palla più di qua (in campo) che di là (in rete). Il giovane fischietto che decide di convalidare. Le fisiologiche proteste degli avversari. E la decisione del mister ospite, Benedetto Cosentino : "Ragazzi, se non è entrata, non è giusto avere il gol. Fermi tutti e facciamoli segnare". Detto, fatto. Senza pensarci su troppo. Facendo prevalere i valori dello sport, sulle impellenze del punteggio e della classifica. I ragazzi del Base che battono e vanno, indisturbati, verso ...