Bufera sulla mostra in una Chiesa di Carpi | Pro vita chiede al vescovo il ritiro del quadro blasfemo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non si placa la“Gratia Plena”, inaugurata lo scorso sabato al Museo Diocesano di. L’audace, a dir poco, esposizione dell’artista Andrea Saltini è stata accusata di essere blasfema e offensiva nei confronti della fede.di, lacontinua Ad aprire le polemiche è stato il quotidiano cattolico “La Nuova Bussola Quotidiana”. Nel mirino c’è unin particolare esposto nelladi Sant’Ignazio in cui viene ritratto un uomo chinato sulle parti intime di Gesù. Cristo, riconoscibile dalla scritta “Inri” e dalle mani e i piedi bucati, è sdraiato, nudo. Sopra di lui si vede un uomo, ritratto di spalle e chinato, che preme con la mano sinistra sul costato di Gesù. Un’immagine inequivocabile ...

